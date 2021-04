Audit stad Antwerpen over El Kaouakibi: tot 350.000 euro aan onterechte facturen, "eerder oppervlakkige controle"

De boekhouding was "slordig", zo klinkt het nu weer. Maar de conclusies reiken ook een stuk verder. Want, zo stellen de auteurs van de audit, het is - bijvoorbeeld - allerminst zeker dat met de werkingstoelage voor Let's Go Urban (LGU), het dansproject voor kansarme jongeren, niet ook medewerkers van de privébedrijven betaald zijn.



Ook zou de bruikleenovereenkomst niet geldig zijn. Via die overeenkomst belandde de inmiddels roemruchte keuken niet bij LGU maar in JJ House - een van de privé-initiatieven van Sihame El Kaoukibi en haar partner Erika Nguyen. Maar ze werd niet aan de raad van bestuur noch aan de stad Antwerpen voorgelegd. Het zou zelfs in strijd zijn met de wet op de toelagen. En het lijkt er volgens de stad ook op dat er facturen vervalst werden, zes in totaal, ter waarde van zo'n 54.000 euro, waarvan het de bedoeling zou geweest zijn om te verhullen dat subsidiegeld naar haar privébedrijven ging.