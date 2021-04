Betaalterminalbedrijf Keyware ontslaat ceo na verhalen over financiële malversaties

Techbedrijf Keyware Technologies zet zijn CEO Stéphane Vandervelde dus aan de deur. Dat meldt het bedrijf donderdag, nadat eerder op de ochtend waakhond FSMA gemeld had een dossier rond de CEO over te maken aan het gerecht. Het dossier gaat over dubieuze geldstromen naar de topman. Keyware is een betaalkaartenbedrijf dat vorig jaar een omzet van om en bij de 12 miljoen euro behaalde.



Eind maart raakte bekend dat Vandervelde Keyware zowat 2 miljoen euro moet terugbetalen. Er is sprake van geldstromen naar Vanderveldes privébedrijven - onder meer met de verkoop van bedrijfsauto's aan een privé-bedrijf van Vandervelde - en van te hoge onkostenvergoedingen en onduidelijke leningen die het bedrijf aan zijn ceo verstrekte.

"De raad van bestuur van Keyware Technologies heeft op 14 april 2021 besloten om de jarenlange samenwerking met haar CEO (...) definitief te beëindigen", klinkt het in een persbericht.



Vandervelde legt met onmiddellijke ingang al zijn mandaten van (gedelegeerd) bestuurder in alle Keyware vennootschappen neer en treedt ook terug uit zijn rol als CEO. Guido Van Der Schueren, de huidige voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, werd aangesteld als CEO ad interim. Stéphane Vandervelde heeft zich ertoe verbonden om de transitie in goede banen te leiden en zal, in afwachting van de komst van een nieuwe CEO, de CEO ad interim ondersteunen.