Bierbeek viert vierde 100-plusser in de gemeente

Is Bierbeek dan dé plek om te worden als je 100 jaar wil worden? "Of er iets in de lucht zit, dat weet ik niet. " zegt de burgemeester. "We zijn een warme gemeente die goed zorgen voor elkaar. Ik denk dat dat ons geheim is." Ook Emiel heeft geen sleutel om oud te worden. "Ik heb er niets speciaals voor gedaan. Vooral blijven ademen!" raadt hij aan.