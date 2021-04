Bijna 60% van gecontroleerde handelszaken en bedrijven in Vlaams-Brabant overtreden coronamaatregelen

De controles vonden plaats bij verschillende sectoren, van afhaalrestaurants tot bouwbedrijven. Onvoldoende afstand of slecht mondmaskerbeleid leken de grootste pijnpunten. "Bedrijven waar we kleine of onbewuste inbreuken vaststelden zijn gewaarschuwd, maar bij grotere inbreuken hebben we direct geverbaliseerd", zegt gouverneur Spooren. "De tijd van enkel sensibiliseren is voorbij."

Omdat de werkomgeving een grote besmettingsplaats blijkt, sloegen de politie en arbeidsinspectie de handen in elkaar. "De bedoeling van deze samenwerking was dat we meer gericht konden gaan controleren. Er is ook meer gecontroleerd bij bedrijven waar we al een vermoeden hadden", geeft de gouverneur mee. "Dat kan ook de hoge cijfers verklaren."