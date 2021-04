Burgemeester Opwijk voorzichtiger met vergunningen na grote brand appartementen

De tol was zwaar vorige week vrijdag. 36 appartenten gingen in vlammen op, één vrouw van 92 stierf achteraf in het ziekenhuis van de schok. Hoe de brand zich zo snel heeft kunnen verspreiden, is nog steeds niet duidelijk. Want het gebouw was voor en na de werken gecontroleerd en volledig in orde. De burgemeester van Opwijk, Inez De Concink (N-VA), wil daarom voorzichtiger zijn wanneer er nog bouwaanvragen komen voor gelijkaardige projecten. "Het was enorm emotioneel wat we hier hebben meegemaakt. Als we nu dus nieuwe vergunningsaanvragen krijgen, zullen we heel voorzichtig zijn."

Bovendien wil ze ook gelijkaardig gebouwen aan een grondige inspectie onderwerpen. "Naast het getroffen appartement, staat een gelijkaardig woonblok van dezelfde ontwikkelaar. Daarom heb ik aan onze brandweer gevraagd om daar preventief een controle uit te voeren. Om te kijken of we iets moeten doen zoals extra rookmelders hangen. Want dit willen we natuurlijk nooit meer meemaken."