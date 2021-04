Cultuurcentrum Herent: "We boeken pas artiesten als we zeker zijn dat de voorstellingen door kunnen gaan"

"We kunnen kort op de bal spelen", vertelt Pieter Taccoen van CC De Wildeman in Herent. "We hadden in april al een plan klaar liggen, maar dat hebben niet kunnen gebruiken tot nu. We hebben verschillende scenario's uitgewerkt, met een vroege voorstelling en een late voorstelling. Dan kunnen er in totaal 100 mensen per dag naar een voorstelling komen kijken. Op één week tijd hebben dan 700 mensen aan cultuur kunnen doen."

Concrete data of een concreet programma heeft CC De Wildeman nog niet. "Sowieso zullen er voorstellingen in mei komen", vertelt Taccoen. "Artiesten heb ik nog niet vastgelegd, maar ik heb wel een lijstje klaar. Maar voor ik hen boek, wil ik eerst meer zekerheid krijgen over de datum. Ik heb al zes keer dezelfde voorstelling moeten verplaatsen en dan leer je je lesje wel. Ik communiceer dus pas data als ik zeker ben."