CO-vergiftiging in kinderopvang: 6 kleuters en 1 begeleidster naar het ziekenhuis overgebracht

De brandweer vermoedt dat het om een CO-vergiftiging gaat, maar de eerste metingen in het bijgebouw waren wel negatief. "Verder onderzoek in het ziekenhuis zal moeten tonen of er effectief CO is vrijgekomen. Uit voorzorg hebben we de verwarmingsketel afgesloten. Een erkend technicus moet die nog eens grondig nazien", zegt majoor Frank Vanhixe van de brandweerpost Gistel.