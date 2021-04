Coronapiek in India: ziekenhuizen overrompeld, lockdowns in grootste steden Mumbai en New Delhi

Om het tij te proberen te keren, zijn in de grootste steden Mumbai en New Delhi nu ook opnieuw strenge lockdownmaatregelen van kracht. In New Delhi zal tijdens de weekends een lockdown geleden. In Mumbai werd gisteren al een lockdown ingevoerd, tot eind april.

Dat leidde tot taferelen die deden denken aan het voorjaar van vorig jaar, toen voor het eerst een strikte lockdown werd aangekondigd in heel India. Mensen, vooral arme dagloners, probeerden ook nu weer in groten getale de stad te verlaten omdat ze vrezen zonder inkomen te vallen als alles dicht is en ze niet kunnen werken.

