Knuffelen in tijden van corona: dit is de winnaar van de World Press Photo Award

De Deense fotograaf Mads Nissen heeft de World Press Photo gewonnen. Dat is de prijs voor de beste persfoto van het jaar. De foto werd genomen in een woonzorgcentrum in Brazilië. Door de coronapandemie konden rusthuisbewoners maandenlang geen familie of vrienden knuffelen of zien. Na vijf maanden krijgt een 85 jaar oude bewoonster voor het eerst opnieuw een knuffel door een plastiek gordijn. Bekijk hieronder ook de winnende foto's in de andere categorieën. Er vielen geen Belgen in de prijzen.