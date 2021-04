DNA-onderzoek bij 100-tal mannen in een poging om moord op zorgjuf Mieke Verlinden (59) op te lossen

Vijf maanden nadat de 59-jarige Mieke Verlinden vermoord werd in haar woning in Noorderwijk, heeft de politie DNA afgenomen bij een 100-tal mannen in een poging om de moord op te helderen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en wordt bevestigd aan onze redactie. De vrouw werd vermoord met 101 messteken, maar van de dader is tot op de dag geen spoor.