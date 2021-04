Voor leerkrachten is het niet altijd evident om in de klas gevoelige thema's te bespreken. Al zeker niet wanneer over een bepaald onderwerp uiteenlopende - en vaak straffe - meningen bestaan in de groep. Want hoe zorg je ervoor dat een debat dan niet leidt tot meer polarisatie? De EDUbox Wij-zij-denken geeft leerkrachten handige tools om aan de slag te gaan met meningsverschillen.

In de EDUbox proberen de leerlingen in eerste instantie hun sociale identiteit in kaart te brengen door na te denken tot welke groepen ze behoren. Vervolgens komen ze meer te weten over de dynamieken die ontstaan wanneer je deel gaat uitmaken van een groep. Zo schat je bijvoorbeeld de eigen groep steeds positiever in dan de anderen.

Daarnaast leren de leerlingen wat wij-zij-denken, of polarisatie, precies is. Ze ontdekken dat polarisatie ontstaat langs verschillende breuklijnen, dat een kamp kiezen erg verleidelijk is én dat polarisatie soms ook positief is. De leerlingen komen te weten wanneer wij-zij-denken gevaarlijk wordt en krijgen verschillende kant-en-klare tips aangereikt voor hoe ze met haatspraak of een extreme uitspraak kunnen omgaan.

In het laatste deel gaan de leerlingen zelf aan de slag. In het rollenspel Samen door één deur discussiëren de leerlingen over stellingen als 'Verdienen voetballers te veel?', 'Mogen we dieren eten?' en 'Moeten we af van genderstereotiepe voorstellingen?'. Het spel bestaat uit verschillende rondes, waarbij de leerlingen leren een standpunt innemen en verdedigen, maar ook leren luisteren naar en begrip opbrengen voor elkaar. Uiteindelijk moeten ze in samenspraak tot een conclusie komen en weer 'samen door één deur' het spel verlaten.

De EDUbox bevat een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Hij is ook gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal.