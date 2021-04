Bekijk hier de interactieve video over wij-zij-denken

In deze video treedt VRT NWS-journalist Tom Van de Weghe uitzonderlijk op als leerkracht. Doorheen de video laat hij de jongeren eerst en vooral ontdekken tot welke groepen zij behoren en welke invloed deze uitoefenen op hun sociale identiteit. Nadien legt hij hen uit wat polarisatie precies is, wanneer het gevaarlijk wordt en wat ze daar dan aan kunnen doen.

Deze bouwstenen kunnen de leerlingen dan gebruiken in het laatste deel. Daarin gaan ze zelf aan de slag om te leren van mening verschillen. In het rollenspel Samen door één deur discussiëren de leerlingen over stellingen als 'Verdienen voetballers te veel?', 'Mogen we dieren eten?' en 'Moeten we af van genderstereotiepe voorstellingen?'. Het spel bestaat uit verschillende rondes, waarbij de leerlingen leren een standpunt innemen en verdedigen, maar ook leren luisteren naar en begrip opbrengen voor elkaar.

De video kan individueel gevolgd worden en bestaat uit stukjes theorie, video’s, oefeningen en interactieve quizvragen. De leerling volgt zijn eigen tempo, beantwoordt vragen en zoekt dingen online op.