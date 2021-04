Exhibitionist valt vrouwen lastig in Gent en Lievegem

Wie de man is, is voorlopig niet duidelijk, maar de politie gaat alvast meer patrouilleren. “Op dinsdag 6 april hebben we een eerste melding binnen gekregen”, zegt Julie Van den Heede van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. “De melding ging over een exhibitionist in de Trekweg in Lievegem. De dag daarna , op woensdag 7 april, kregen we opnieuw een melding over een exhibitionist ter hoogte van de Stoktevijver in Lievegem. Zowel onze interventieploegen als de wijkagenten zijn op de hoogte, en zij voeren patrouilles uit in die buurt.”