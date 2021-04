In nasleep van publicatie Mohammedcartoons: Fransen krijgen de raad Pakistan te verlaten na gewelddadige incidenten

De TLP-partij was de voorbije jaren regelmatig aanstoker van massaal protest tegen wat ze "blasfemie" of godslastering noemt. De regering wordt onder druk gezet om harder op te treden tegen westerse landen die door de islamisten worden beschouwd als moslimvijandig. Premier Imran Khan blaast warm en koud. Hij fulmineert regelmatig tegen het Westen als het gaat over de islam en riep vorig jaar op tot een boycot van Franse producten, maar tegelijk overweegt zijn regering om de extremistische TLP te verbieden.

De situatie is nu zo gespannen dat Parijs zijn onderdanen en bedrijven die actief zijn in Pakistan de raad geeft om het land tijdelijk te verlaten. "We weten dat de ontwikkelingen in het land snel kunnen escaleren," zegt een diplomatieke bron.