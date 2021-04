Genk maakt zich op voor een terrasjesgolf met extra ruimte en subsidies

Op dinsdag 20 april legt het stadsbestuur een subsidiereglement voor aan de gemeenteraad om de Genkse horeca een duwtje in de rug te geven tijdens hun opstart. “We trekken hiervoor 100.000 euro uit. Elke lokale horeca-eigenaar ontvangt 300 euro om zijn of haar terras veiliger en aangenamer te maken. Denk maar aan de aankoop van dekentjes, een CO2-meter of duurzaam groen. En we voorzien ook 100 euro om aan de EK-sfeer tegemoet te komen, een traditie in onze stad. De grote schermen blijven deze keer helaas uit, maar we willen de gebruikelijke voetbalsfeer toch zo goed als mogelijk evenaren”, aldus Vandeurzen.