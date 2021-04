Het Gentse UZ stelt masterplan voor: "Nadenken over hoe we het tekort aan parkeerplaatsen kunnen oplossen"

Het ziekenhuis heeft de plannen in een masterplan gezet, maar uiteindelijk moet de stad Gent ook akkoord gaan. En daarover wordt momenteel onderhandeld. "Maar we wachten niet om al andere mobiliteitsproblemen aan te pakken", zegt woordvoerder Karlien Wouters van het UZ. "Ook op korte tijd willen we ons personeel en de studenten aanmoedigen om op een andere manier naar het ziekenhuis te komen. Er is een campagne opgezet om elektrische fietsen uit te testen. Eerder was er al een dergelijke campagne en iedere keer zien we dat mensen de switch maken naar een ander vervoersmiddel, dus alle beetjes helpen"