"Separatismewet" leidt tot ophef in Frankrijk: twee Franse moslims getuigen

Begin oktober vorig jaar leidde een speech van president Emmanuel Macron waarin hij over de islam praat als "een geloof dat in crisis is over de hele wereld", tot beroering in Frankrijk. Twee weken nadat een terrorist twee mensen had aangevallen met een mes vlak bij de kantoren van het satirische blad Charlie Hebdo, deed de president een plan uit de doeken om "islamistisch radicalisme" in te dijken.

Daarin kondigde hij een wetsvoorstel aan dat onder meer strengere controles op buitenlandse geldstromen naar religieuze organisaties en meer beperkingen rond thuisonderwijs oplegde. Na de gruwelijke onthoofding van leerkracht Samuel Paty later in oktober, kwam het hele debat in een stroomversnelling terecht.