Hoogtechnologische loopband bij UHasselt helpt mensen met rugklachten of MS bij het wandelen 

Een patiënt staat op de loopband met een harnas aan, want alles moet veilig gebeuren. Op de benen en armen zijn sensoren geplakt. Professor Pieter Meyns: “Met de camera’s die op haar hangen, kunnen we tot in detail meten hoe ze beweegt of hoe ze haar evenwicht bewaart.”

De loopband kan wel meer dan de gewone loopband die we kennen uit een fitnesscenter. “ We kunnen het toestel zijwaarts laten bewegen tijdens het wandelen en kijken hoe iemand zijn evenwicht bewaard. We kunnen ook verschillende vormen van struikelen nabootsen”, vertelt de professor. “Daarmee kunnen we zien hoe patiënten omgaan met een val en hen daarop laten trainen in een veilige omgeving.”