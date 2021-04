Jean-Marie Dedecker houdt vol: "Terrassen openen op 1 mei ter bevordering van volksgezondheid"

Burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke houdt vol dat de terrassen in zijn kustgemeente al op 1 mei weer openen, een week vroeger dan het Overlegcomité toelaat. Volgens viroloog Marc Van Ranst speelt hij blufpoker op de kap van de horeca in zijn gemeente, maar Dedecker houdt vol dat "men ons al zo lang aan het lijntje houdt" en beschouwt zijn beslissing als een maatregel voor de volksgezondheid. Beide heren gingen met elkaar in debat in "Terzake".