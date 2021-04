Kinderen krijgen nauwelijks dubbele achternaam van ouders, "Combinatie van traditie en praktische overwegingen"

Sinds 2014 mogen ouders de familienaam van een pasgeboren kind zélf kiezen, die van één van de ouders of allebei. Maar dat laatste gebeurt dus nauwelijks. Ook de voorbije jaren werd amper voor een dubbele achternaam gekozen.

Ook in Wallonië en Brussel blijven dubbele achternamen eerder een uitzondering, al wordt er in vergelijking met Vlaanderen wel iets meer voor gekozen. In Wallonië gaat het om 7 procent van het totale aantal geboren kinderen, in Brussel om 9 procent.

"Dit beperkt aantal dubbele achternamen werd wel verwacht", zegt Marc Van den Cloot van de genealogische vereniging Familiekunde Vlaanderen. "Het is enerzijds gewoon nog steeds traditie om de naam van de vader te geven aan kinderen. Anderzijds is er ook het praktische, dubbele namen zijn vaak heel lang en dus ook lang om steeds weer te moeten schrijven."