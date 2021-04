Kortemark breit tegen homofobie

Zoveel mogelijk Kortemarkenaren alle kleuren van de regenboog laten breien; dat is het opzet van het ontmoetingscentrum in het station van Kortemark. De medewerkers zullen dan alle verzamelde lapjes stof aan elkaar naaien.

Volgens Ann Sap van het ontmoetingscentrum willen ze met de symbolische actie nog breder gaan voor de strijd tegen homofobie. “Eigenlijk is de dag tegen homofobie ook een oproep naar verdraagzaamheid voor wie anders is, dan wat men normaal vindt. De mensen die naar hier komen zijn mensen met een beperking. Mensen die niet in het gewone of beschermde werkveld terechtkunnen, maar die veel talenten hebben en die ook graag inzetten in functie van andere mensen”, zegt Sap.

Na de internationale dag tegen homofobie worden de regenboogsjaals geschonken aan goede doelen. In Roeselare zijn ze ook aan het breien. Daar willen ze op 17 mei de grootste regenboogvlag van het land laten wapperen.