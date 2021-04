Legendarische “bonnenman” overleden in Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent is de legendarische “bonnenman” overleden. Hij was 73 jaar. Het parket Oost-Vlaanderen bevestigt zijn overlijden. Norbert Verswijver, zoals hij echt heette, verzamelde grote hoeveelheden kortingsbonnen om dan gratis spullen te kunnen “kopen”. Die schonk hij daarna aan het goede doel.