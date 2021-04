Leidingwater in deelgemeente Aarschot blijft bruin kleuren

De Watergroep is verantwoordelijk voor het water en de waterleidingen. En dus ook voor het bruine water dat nog steeds uit de kranen komt bij de inwoners van Rillaar. Woordvoerder Karlien Premereur: "De oorzaak van de klachten van gekleurd water zijn er gekomen toen we recent een lek hebben gevonden vanuit het waterproductiecentrum van Aarschot naar Rillaar. Door die herstelling zijn er waarschijnlijk wat ijzerdeeltjes in het water terecht gekomen. Dat kan de klachten over bruin water verklaren."