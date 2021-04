Limburgse gemeenten worden grotendeels volgens de hulpverleningszones gegroepeerd

Uitgangspunt zijn de drie bestaande hulpverleningszones waarbinnen de brandweer in Limburg samenwerkt. Daarin gebeuren slechts drie verschuivingen. Beringen en Tessenderlo die in in hulpverleningszone Zuid-West-Limburg zitten, worden aan Noord-Limburg toegevoegd, terwijl Bree verschuift van Noord- naar Oost-Limburg. "Beringen is de derde grootste stad van Limburg en terwijl de andere zones met Hasselt en Genk al een grotere stad hadden, ontbrak die nog in het noorden", licht de gouverneur toe. "Daarnaast is Beringen mee betrokken in de gesprekken voor de vorming van een grote politiezone in Noord-Limburg. Tessenderlo gaat ook mee omdat het denkt aan een fusie met Ham, dat al tot Noord-Limburg behoort." Bree heeft verschillende samenwerkingen op medisch vlak met de regio rond Maaseik en Genk.