Liveblog: iets minder ziekenhuisopnames, aantal patiënten op intensieve zorg wijzigt nauwelijks

Meerdere experten uit de zorgsector kijken met argwaan naar de versoepelingen die door het Overlegcomité zijn aangekondigd. Zo vindt Marc Noppen, directeur van het UZ Brussel, het vrij risicovol om al data voorop te stellen voor die versoepelingen. Hij geeft het voorbeeld van zijn eigen ziekenhuis. "We hebben nu vier opeenvolgende dagen waarop het aantal hospitalisaties wat afneemt, gelukkig, maar het aantal mensen op intensieve zorg neemt nog toe. Dus het duurt nog wel even voor we de effecten zien, in gunstige zin of ongunstige zin. Vandaar dat ik ook het woord "voorwaardelijkheid" belangrijk vindt. Ik denk dat we ons moeten laten sturen door de bezetting op intensieve, dat is de bottleneck vandaag in de ziekenhuizen in dit land."

Ook Margot Cloet van zorgkoepel Zorgnet-Icuro maakt zich zorgen over een te snelle opening van de samenleving. Ze wijst erop dat de bezetting op intensieve zorgen momenteel op 96 procent ligt. "In de ziekenhuizen was er helemaal geen sprake van een paaspauze, maar van een paasdrukte, van een paasgekte", zegt ze. De sector heeft hierover ook een brief gestuurd naar het Overlegcomité, aldus Cloet.



"Er liggen ongeveer 900 COVID-patiënten op intensieve zorg, maar ook een 1.000-tal niet-COVID-patiënten, want mensen krijgen nog verkeersongevallen, een hartinfarct, enzovoort." Cloet is bezorgd dat men op zo'n moment spreekt over versoepelingen. "Een aantal zaken lossen op hetzelfde moment, maakt mij heel bezorgd."

