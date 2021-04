6 schapen doodgebeten, 21 verwond op Kalmthoutse heide: "Aanval van loslopende hond"

Het Instituut voor Natuur en Bos kwam ter plaatse om de aanval te onderzoeken. "Het gaat wel al zo goed als zeker om een hond", zegt Bert: "We vermoeden dat omdat er zoveel slachtoffers zijn. Ik denk dat een wolf eerder één schaap zou doden en dan beginnen te eten. Dit lijkt eerder op het speelgedrag van een hond, waarbij het jachtinstinct weer even naar boven kwam en die daardoor in het rond is beginnen te bijten."

Hoe de hond erbij is geraakt is nog niet duidelijk: "De schapen stonden op een weide van het Agentschap Natuur en Bos die op een goede manier afgesloten was. Maar het gaat wellicht wel over een grote hond, dus die kon naar alle waarschijnlijkheid ook wel over de omheining springen." Er wordt ook nog onderzocht of het één of meer honden waren.