De Nomaden in Malawi: Klimaatverandering duwt jonge meisjes in de prostitutie

De organisatie Chance for Change zet zich in voor deze jonge meisjes. Ze gaan bijvoorbeeld langs scholen om er seksuele opvoeding te geven. Want dat zit niet standaard in het lessenpakket.. "We leren ze aan hoe ze mensenhandelaars kunnen herkennen", zegt coördinatrice Grace Waluza. "We leren ze ook hoe ze moeten opkomen voor andere meisjes."

Anke en Roel volgen de werking van Chance for Change. Ze merken al snel dat elk meisje wel een verhaal heeft over prostitutie of een gedwongen huwelijk.

