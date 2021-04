Spectaculaire reddingsactie in Zandhoven: man wordt onwel in kraan van 25 meter hoogte 

In Massenhoven heeft de brandweer donderdagmorgen een man geëvacueerd uit een hoge kraan in de Vaartstraat. De kraanman was onwel geworden en geraakte niet meer op eigen kracht naar beneden. Hij zat vast op zo'n 25 meter hoogte. Een brandweerman en een verpleegkundige zijn in de kraan geklommen en hebben de man zo uit het toestel geholpen. De kraanman is naar het ziekenhuis gebracht.