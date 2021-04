Belgische zoektocht naar "het nieuwe goud" op de zeebodem: wat zijn mangaanknollen precies en waarom is er protest?

Greenpeace laat zich niet paaien en trok met de Rainbow Warrior naar de Stille Oceaan om er te protesteren tegen de activiteiten van GSR en een ander internationaal consortium dat er met de Maersk Launcher van DeepGreen actief op zoek is naar metalen voor batterijen.

Greenpeace vindt dat het onderzoek moet gebeuren door onafhankelijke experts. An Lambrechts is meegevaren naar de Clarion Clipperton Zone, ruim 1.600 kilometer voor de Mexicaanse westkust. We konden haar vorige week spreken: "Dit mariene ecosysteem is heel onbekend, het is een beetje zoals de oppervlakte van de maan." Grootschalige ontginning vormt volgens haar dan ook een heel groot risico: "Dit kan ingrijpende ecologische gevolgen hebben, en zal onomkeerbaar zijn." Mogelijk zit er in de zeebodem ook koolstof opgeslagen die kan vrijkomen.

Volgens Lambrecht kan je batterijen ook zonder kobalt maken: "Het is iets waar Tesla al mee bezig is. Dit probleem kan opgelost worden door innovatie in de circulaire economie, en bepaalde keuzes in onze mobiliteitssystemen. Dit gaat over fundamentele politieke keuzes. Onze groene toekomst moeten we niet bouwen op basis van verdere roofbouw op de natuur. De innovatie gaat heel snel."