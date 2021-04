Na amper een maand verdwijnt raamregel voor treinen naar de kust alweer

Het kabinet-Gilkinet zegt dat het om een tijdelijke en uitzonderlijke maatregel ging. Die geldt nog tijdens de paasvakantie en het laatste weekend van april, maar loopt daarna zoals eerder beslist ten einde. Dan wordt terug overgeschakeld op het bestaande protocol voor het openbaar vervoer dat door het Coronacommissariaat is goedgekeurd.

Vanaf mei mogen de treinen tot 100 procent vol zitten, maar overvolle treinen blijven uit den boze. Ook blijft de NMBS de nodige maatregelen in de stations nemen om al te grote drukte te vermijden. Daarnaast blijft ok de mondmaskerplicht in treinen en stations gelden.

"In de komende weken en maanden moeten we nog we nog heel waakzaam blijven en ons houden aan de maatregelen", zegt minister Gilkinet. "Maar de vaccinatiestrategie vordert en maakt een exit mogelijk, en daar ben ik blij om."

Gilkinet vraagt de NMBS de inspanningen om het treinverkeer veilig te organiseren vol te houden, vooral als het mooi weer is.