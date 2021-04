Nederlandstalige bib Anderlecht open na jarenlange renovatie: "Mensen hebben nood aan ontsnapping"

De bibliotheek van Anderlecht is dan wel Nederlandstalig, de bezoekers zijn dat niet altijd. “We hebben een heel divers publiek. Onze grootste groep zijn natuurlijk de scholen. We hebben 22 Nederlandstalige basisscholen hier in Anderlecht. In normale tijden hebben we met de secundaire scholen erbij 140 klassen per jaar die langskomen. En daarnaast eigenlijk iedereen die interesse heeft in film, cultuur of gewoon de krant komt lezen. Veel jongeren die gebruik maken van onze computers. Maar ook heel veel anderstaligen die hier het Nederlands komen oefenen met lesmateriaal. Of ze komen in het Engels lezen want we hebben ook een mooi aanbod in die taal.”