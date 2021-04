Opgepast voor overstekende bunzings: "Het is paartijd en dan zijn ze roekelozer"

Kennis- en vormingscentrum De Vroente in Kalmthout waarschuwt voor overstekende bunzings op straat, zeker in de buurt van natuurgebieden. "We hebben onlangs nog een verkeersslachtoffer gevonden. Een bunzing lag dood op de Putsesteenweg. Het dier is waarschijnlijk overleden na een aanrijding met een auto", zegt Sophie Regniers van De Vroente. "Tijdens de paartijd, letten ze minder op het verkeer."