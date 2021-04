Oplossing voor familie woonwagenbewoners die niet wil vertrekken: "Woonwagens mogen blijven, maar chalets moeten weg"

In Puurs-Sint-Amands is er een oplossing voor een familie van woonwagenbewoners die niet wil vertrekken op een terrein langs de A12. De familie bezit er grond, maar die mag niet verhard worden en dat is op dit moment wel het geval. De gemeente is met de familie overeengekomen dat ze hun woonchalets afbreken en de grond ontharden. De woonwagens mogen wel op het terrein staan. "De maanden dat de familie hier vertoeft, gaan we ze ook begeleiden", zegt Koen Van den Heuvel, burgemeester van Puurs-Sint-Amands (CD&V).