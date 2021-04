Horeca-uitbaters vragen opnieuw om terrassen te vergroten in Herenthout: "Niet haalbaar om zo te openen"

In Herenthout hopen de horeca-uitbaters in het centrum dat de gemeente toch grote terrassen wil toelaten, zoals vorig jaar. Toen was het centrum een woonerf en konden er terrassen geplaatst worden. Maar nu is het centrum een zone 30 geworden en kan dat in principe niet meer. "Ik heb het plan van vorig jaar gekopiëerd en opnieuw ingestuurd, in de hoop dat de gemeenteraad het goedkeurt", zegt Steven Verbruggen van eetcafé Barbaar.