Opnieuw kleine slechtvalkjes in schoorsteen Agfa Gevaert: "Restauratiewerken stopgezet tot na het broedseizoen"

Al enkele jaren trekt er een slechtvalk naar de hoge schoorsteen van Agfa Gevaert in Mortsel. Daar broedt de slechtvalk haar eitjes uit. "Er zijn al drie kuikentjes uitgekomen. We vermoeden dat vorige nacht het vierde kuiken uit het ei is gekomen. Maar dat kunnen we niet goed zien, want de slechtvalk zit altijd op haar kuikens om hen warm te houden", vertelt Hofman aan Radio 2 Antwerpen.