Oscars 2021: ontdek hier de genomineerden en winnaars

In Los Angeles worden vannacht de Oscars voor de 93e keer uitgereikt. Ontdek hieronder welke films genomineerd zijn. In de loop van de nacht worden de winnaars per categorie aangeduid. De Belgisch-Amerikaanse film "Sound of metal" kan 6 Oscars winnen, waaronder die voor beste film. Het is een film van het Belgische productiehuis Caviar. In de categorie beste buitenlandse film zijn twee films genomineerd waarin Belgische acteurs meespelen, "The man who sold his skin" met Koen De Bouw en "Quo vadis, Aida" met Johan Heldenberg.