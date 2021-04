Paasvakantie niet rendabel voor hotels aan de kust, vakantiewoningen en campings deden het wel goed

Volgens het West-Vlaamse toerismebedrijf Westtoer reisden veel Belgen voor een week of langer naar zee. “Ook tijdens deze wisselvallige paasvakantie is het duidelijk dat de kust een favoriete vakantiebestemming blijft van de Belg”, zegt voorzitter Sabien Lahaye-Battheu.

Sommige hotels aan de kust bleven dicht in deze paasvakantie. Anderen noteren een degelijke bezetting en nog andere hotels bleven onder de 50 procent bezetting. Het zachter weer zorgt wel voor extra last-minutereservaties. Maar de sector kijkt uit naar betere omstandigheden. Vzw Kusthotels onderlijnt dat de paasvakantie voor de geopende hotels niet rendabel is.

Dat bevestigt ook Dirk Kamoen, uitbater van het Alfa Inn-hotel en horecavoorzitter van Blankenberge. "30% van de hotels zijn nog steeds gesloten in Blankenberge. Het is voor ons een hele aanpasisng om alle mensen extra te bedienen met ontbijt naar boven te brengen en afwas naar beneden halen. Dat is heel arbeidsintensief. Maar wij zijn liever open met een kleine bezetting. Zo maken we een connectie met de klanten voor deze zomer", vertelt hoteluitbater Kamoen.