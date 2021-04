Plopsaland De Panne over nieuwe, mogelijke openingsdatum: “Zeer voorzichtig, vorige keer raakten we bom geld kwijt”

Van den Kerkhof vindt dat ze zeker genoeg tijd hebben om de heropstart voor te bereiden. “Op 10 dagen tijd kunnen wij al klaar zijn, want we konden eigenlijk al op 1 april starten. De signalisatieborden en verdelers met handgel hangen er nog. Maar ook de belijning moet er weer tiptop uitzien. Want na een tijdje vervaagt dat door de regen, dat moet dus opnieuw gebeuren. Die verf is echt duur. ”

Grote kosten heeft het park niet, maar de vele kleine aanpassingen zorgen ervoor dat de som hoog oploopt. “De attracties moesten weer een onderhoudsbeurt krijgen en we hebben uiteraard ook veel verloren personeelskosten”, zegt Van den Kerkhof.