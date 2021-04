Politie moet vele wandelaars uit tulpenvelden houden in Sint-Gillis-Waas

Tulpenkwekers in de regio hebben ondertussen hekken geplaatst om wandelaars uit de velden te houden. Maar ook die helpen niet. Daarom gaat de politie er nu regelmatig een kijkje nemen. Maar burgemeester Maaike De Rudder van Sint-Gillis-Waas vindt het erg dat agenten daarvoor ingezet moeten worden. "Het is natuurlijk jammer dat de tulpenkwekers zo veel schade hebben, maar het is toch spijtig dat we onze politiediensten moeten inzetten om de tulpenvelden te controleren. Onze agenten hebben in deze coronatijden al voldoende andere taken. Dus ik hoop dat we toch een beetje kunnen rekenen op de verantwoordelijkheid van de wandelaars."