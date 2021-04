Producent terrasmeubilair voelt impact beslissing Overlegcomité nu al: “Zo snel mogelijk leveren wat klanten maanden geleden bestelden”

Omdat het niet handig is om maanden op voorhand al je terrasmeubilair te hebben wanneer je het nog niet mag gebruiken, bestellen klanten dat heel vaak “op afroep”. “Dat betekent dat veel klanten hun bestelling al maakten in januari of februari”, legt Heidi Demoen van Hilma uit. “Het is dan de bedoeling dat, wanneer er een nieuwe openingsdatum is, we alles leveren op 2 weken tijd. Zo moeten de horecazaken hun nieuwe stoelen, tafels, parasols of banken niet allemaal stockeren."