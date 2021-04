"In Nederland loopt zelfs een kampioenschap tegelwippen": expert in grondwater geeft Lier gelijk over ontharding voortuinen

"Dat werd een heel emotioneel debat, merkte ik", zegt Marijke Huysmans erover op Radio 2 Antwerpen. Ze is professor Hydrologie aan de VUB, een expert in grondwater, en begon te rekenen: "Ik wou weten of het inderdaad maar om enkele druppels gaat of dat het toch een verschil kan maken, wanneer elke Vlaming pakweg 10 vierkante meter zou ontharden. Dan heb ik berekend dat er ongeveer 15 miljoen kubieke meter water per jaar extra kan infiltereren in de grond. Dat is 15 miljard liter water, dus het gaat zeker niet maar over wat druppels."