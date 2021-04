Provincie Limburg geeft geen vergunning aan gascentrale in Dilsen-Stokkem

Het advies van de provinciale vergunningscommissie is eveneens unaniem ongunstig. Ook in dat advies speelt de grootte van de gascentrale een rol. "De commissie oordeelt dat het niet mogelijk is om de toegestane bouwhoogte te vervijfvoudigen", laat gedeputeerde voor leefmilieu Inge Moors weten. En ook de stikstofuitstoot wordt mee in overweging genomen, zeker sinds het zogenoemde "stikstofarrest", waarin een rechter geen vergunning gaf aan een kippenstal net vanwege de stikstofuitstoot.



Er is nog beroep mogelijk tegen deze beslissinng van de provincie. En dat ligt niet meer in handen van Dils-Energie, maar van de Duitse energiereus RWE. Die heeft onlangs dit project overgenomen, en heeft nu 30 dagen de tijd om bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in beroep te gaan tegen de beslissing.