Reisbureau in Rumbeke is blij met schrappen reisverbod: "Er is een kleine opening gemaakt, ook al kleurt zowat heel Europa nog rood"

Het personeel van het Reiswinkeltje volgde de persconferentie van het overlegcomité gisterenavond rechtstreeks. Dat besliste dat het vanaf maandag 19 april niet langer verboden is om in Europa niet-essentiële reizen te maken. Er zijn wel voorwaarden zoals een negatieve coronatest, een terugkeerformulier en een quarantaine. Shana Devriese: "We staan achter die reisvoorwaarden. Ze laten toe om veilig te reizen. Het is heel normaal dat je je moet laten testen om te vliegen. Dan ben je tenslotte zeker dat de persoon naast je in het vliegtuig negatief is."