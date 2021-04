Royals - Paard van Queen verslagen door... Professional Widow, en boek over Máxima: "Ze kan meer dan leuk zwaaien"  

Evers wil de vooroordelen wegwerken dat Máxima alleen maar "lief kan lachen en leuk kan zwaaien". Evers op NPO Radio 1: "Het temperamentvolle uit Argentinië dat zit er nog steeds in, hoor ik van iedereen. Ze is veeleisend voor de mensen om haar heen. Het beste is niet goed genoeg. Ze wil Nederland iets mooier achterlaten, ze wil het verschil maken. Het is niet het ceremoniële, het is het inhoudelijke. Ze is bijvoorbeeld lid van het Comité voor Ondernemerschap. Het lijkt een kleine rol, tenminste voor de buitenwereld, maar ze neemt een schat aan informatie uit het buitenland mee vanuit haar rol in de VN. Ze moet daar pakken papier voor lezen."