De terrassen vroeger openen, kan dat zomaar? En welke straf riskeert een rebellerende burgemeester? 

"Hier heb je net het omgekeerde. Men gaat handelingen stellen die een risico voor de volksgezondheid inhouden door maatregelen terug te schroeven." Of iets een gevaar voor de volksgezondheid vormt moet overigens niet door een burgemeester, maar door experten worden beoordeeld, stipt De Somer aan.



Burgemeesters kunnen ook aanvoeren dat het ministerieel besluit over de terrassen ongrondwettig is. "Ik denk zelf dat het ministerieel besluit ongrondwettig is", zegt De Somer. "Maar als juriste moet je ook de intellectuele eerlijkheid hebben dat burgemeesters het moeten naleven zo lang het niet uit de rechtsorde is gehaald."

"Een ministerieel besluit niet naleven kan alleen als dat besluit onredelijk en ongrondwettelijk zou zijn. En dat komt een rechter toe om daarover te oordelen."