Secretaressedag: Kristy is de  rechterhand van gouverneur Vlaams-Brabant

Het blijft een vreemde setting. Secretaressedag vieren in je woonkamer. Maar het is daar dat Radio 2 Vlaams-Brabant reporter Jeroen Tuytten heeft afgesproken met Kristy Bamps. Zij is de rechterhand van gouverneur Jan Spooren, maar moet nu ook noodgedwongen thuiswerken. "Mijn woonkamer is ingericht als kantoor. Naast mijn eettafel heb ik een kleinere tafel waarvan ik de hoogte kan instellen. Daar kunnen mijn twee schermen staan. Ik heb een ergonomische stoel aangeschaft, en zo kan ik het best telewerken."



Intussen zit Kristy al meer dan een jaar thuis. Sinds de eerste lockdown in maart. En dat was in het begin toch erg aanpassen, ook fysiek. "Ik moest echt zoeken naar een goeie houding achter mijn bureau. In het begin had ik veel last van mijn schouders en mijn rug. En dat hoor ik ook van collega's. Dat is gelukkig opgelost. Ik ga regelmatig bij de osteopaat en die helpt me daar ook bij."