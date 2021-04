Stad Gent wil extreme huurprijzen winkelpanden omlaag: "Eigenaars moeten met beide voeten op de grond staan"

Tot 15.000 euro per maand, zoveel bedraagt de huur van enkele winkelpanden die op dit moment leegstaan in Gent. Het zijn astronomische bedragen, zelfs voor grote ruimtes, die almaar minder huurders kunnen neertellen. Dat is ook te zien in de stad. Panden blijven langer leeg staan dan vroeger, volgens de stad onder meer om die reden. De winkelleegstand is op 5 jaar verdubbeld, tot 11 procent.