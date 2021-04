Studenten UHasselt met mondjesmaat terug naar school: "20 procent fysieke les"

Er wordt ook op gelet dat er voldoende opvang en begeleiding is van de studenten: "We hebben geregeld dat de bibliotheek openblijft, zodat daar studenten kunnen komen om te studeren", gaat Vanheusden verder. "En we hameren er bij onze docenten op om contact te houden met de studenten, ook buiten de context van de les, ook al is dat online. Dat kan aansluitend of voorafgaand aan een les. Een keer een kwartier of een half uurtje een vrije babbel met de studenten om aan te voelen hoe het met hen gaat." Indien nodig kunnen studenten ook altijd een beroep doen op de studentenpsycholoog.