Ternats bedrijf gaat Vlaanderen opnieuw af met drive-in: "Groot succes vorige zomer"

Normaal wordt dat grote scherm ingezet voor sportwedstrijden op grote evementen. Maar kan nu dus dienen als drive-in, een cinema voor auto's. Steden, gemeenten of bedrijven die graag een filmavond organiseren hoeven zich van niets aan te trekken. "Geïnteresseerden laten weten welke film ze willen zien en wij gaan op zoek naar de verdeler. Daarnaast kunnen we ook personeel aanleveren om alles ter plaatse in goede banen te leiden, maar ook om eten en drinken tot aan de auto's te brengen", legt Begard uit. "Vorig jaar hebben we daarvoor vaak samengewerkt met lokale horecazaken. Het zorgt ervoor dat bezoekers in hun auto kunnen blijven zitten, tenzij ze naar het toilet moeten. Steden en gemeenten moeten alleen een locatie voorzien en reclame maken.”



Studio Haifax is op alles voorzien, ook op platte autobatterijen. "Dat is vorig jaar wel eens gebeurd, maar we hebben altijd startkabels bij ons, dus dat was altijd snel verholpen”, lacht Begard. Een groot succes dus, en daarom beslist Haifax om dat nog eens over te doen. "We merken dat er al heel veel interesse is. Onder andere van organisatoren van vorig jaar, maar ook nieuwe. We hopen dus weer heel Vlaanderen te zien deze zomer."