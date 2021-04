West-Vlaams gouverneur benadrukt dat terrassen niet voor 8 mei open mogen: "Burgemeesters hebben die bevoegdheid niet"

De gouverneur heeft wel begrip voor de burgemeesters. “Zij staan onder druk van de horecabazen. Hun situatie begrijp ik ook natuurlijk, ik leef heel erg mee met hen. Het moet niet eenvoudig zijn om je levenswerk onder druk te zien staan of zelfs ten onder te zien te gaan. Waarom enkele burgemeesters dit toch blijven zeggen is me niet duidelijk. We leven in een land met een vrije meningsuiting, maar ook in een rechtstaat. Je moet nu eenmaal de wet volgen. Dedecker heeft trouwens als burgemeester een eed afgelegd dat hij dat zal doen. Hij wil blijkbaar weer de populaire politicus uithangen”, oordeelt Decaluwé.

Als er toch burgemeesters zijn die een gedoogbeleid uitvoeren in hun gemeente en hun politiediensten niet laten tussenkomen bij overtredingen, dan zal de federale politie optreden. “De uitbaters zijn dan de pineut, want zij zullen fikse boetes krijgen. In Nederland is dat ook zo gegaan”, besluit Decaluwé.